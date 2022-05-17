2022/05/17 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: الحكومة قدمت مشروع قانون الأمن الغذائي حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:06

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