2022/05/17 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الثلاثاء،

باندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين

عشيرتين في منطقة السياحي التابعة

لقضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء،

اثناء اقامة مجلس عزاء لوجود ثأر سابق

بين العشيرتين.

وقال المصدر في حديث لو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوضاع ما زالت متوترة.. مقتل شخص بنزاع عشائري شرقي كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوضاع ما زالت متوترة.. مقتل شخص بنزاع عشائري شرقي كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).