2022/05/17 | 18:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lan7EudZOrs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح المستشفى الألماني للأطفال بسعة مئة سرير في الجانب الأيمن من الموصل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افتتاح المستشفى الألماني للأطفال بسعة مئة سرير في الجانب الأيمن من الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).