اشتباكات مسلحة في طرابلس الليبية بعد دخول باشاغا.. والدبيبة: يريدون الدمار

2022/05/17 | 18:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبكت مجموعات مسلحة تمثل زعماء سياسيين متناحرين في العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الاثنين-الثلاثاء، مما أثار مخاوف الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن عودة العنف والصراع على السلطة في البلاد.

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