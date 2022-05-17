الكهرباء: تقليل ساعات التجهيز في بغداد والفرات الأوسط

2022/05/17 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتسبب بتقليل ساعات التجهيز نسبياً".

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