وزارة الكهرباء تنوّه عن تقليل ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية

2022/05/17 | 19:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

نوّهت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تقليل ساعات التجهيز في بغداد والفرات الأوسط، لخضوع خط الغاز الإيراني لأعمال الصيانة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة (خبر برس) “واخ”، “نلفت عناية مواطنينا الكرام، بخضوع خط الغاز الإيراني الداخل الى العراق لأعمال الصيانة الدورية لمدة ثلاثة أيام متتالية، متضمنةً تأهيل معدات الضخ داخل الأراضي الإيرانية، بحسب شركة الغاز الإيرانية، مما سيترتب عليه تقليل كمية الغاز الداخلة الى المنطقة الوسطى (مؤقتاً) الى ٧ ملايين متر مكعب يومياً، ونزول احمال المنظومة الوطنية، بسبب فقدان طاقة كهربائية تصل الى ٣٥٠٠ ميگاواط وهذا سيتسبب بتقليل ساعات التجهيز نسبياً”.

وأضاف البيان، أنه “سيتم ضخ كميات اضافية من الغاز الايراني الى المنطقة الجنوبية تصل الى 20 مليون متر مكعب يومياً، لغرض تعويض الكميات التي تم تقليلها من الوسط، لتشغيل الطاقات المتاحة في محطات الفرات الأوسط وبغداد.

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