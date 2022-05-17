2022/05/17 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ القى جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على إثنين من تجار المخدرات بحوزتهما (10) كغم من الكرستال غربي نينوى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى وبعملية نوعية من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغم من مادة الكرستال بعد […]

ظهرت المقالة بحوزتهما (10) كغم من الكرستال..



القبض على إثنين من تجار المخدرات غربي نينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهما (10) كغم من الكرستال.. القبض على إثنين من تجار المخدرات غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهما (10) كغم من الكرستال.. القبض على إثنين من تجار المخدرات غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).