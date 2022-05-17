السعوديـة وإيــران سيجتمعان قريبـاً فـي العــراق

2022/05/17 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

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كشف برلماني ايراني ، اليوم الثلاثاء ، عن قرب عقد لِقاء بين وزيري خارجية ايران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد

كما نقلت وكالة فارس الايرانية للأنباء عن عضو لجنة الأمن القومي ، والسياسة الخارجية بمجلس الشورى “جواد كريمي قدوسي” تأكيده في التوصل الى اتفاقيات أولية بين طهران والرياض ، مُضيفاً ان الاجتماع المرتقب سيتضمن مناقشةً للقضايا الثُنائية ، وفتح السفارات ، إضافة إلى القضايا الإقليمية ، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية .

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