خطاب مقتدى الصدر الاخير - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/05/17 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لم يعجبني خطاب مقتدى الصدر الاخير ، كلماته تتكون من نار وحطب ونفط وبارود ، ذكرني بفترة الخطابات الأسبوعية المتشنجة لشيخ التعصب الطائفي : نوري المالكي الذي كانت حياته السياسية وهو في الحكم : مجموعة من الخناقات المتواصلة مرة مع البارزاني وتارة مع النجيفي : الى ان حل اليوم المشؤوم الذي اكتشفنا فيه : البناء الكرتوني لمؤسسة الجيش التي عكست في هرميتها غياب البعد الوطني ، وانطوائها على مرض البعد الطائف ......





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