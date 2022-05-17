2022/05/17 | 19:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iRbLitsnrOA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس ممثلية حكومة اقليم كردستان يزور نقابة الصحفيين لتقديم التهاني بمناسبة إعادة انتخاب اللامي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس ممثلية حكومة اقليم كردستان يزور نقابة الصحفيين لتقديم التهاني بمناسبة إعادة انتخاب اللامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).