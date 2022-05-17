ملياردير سنغافوري يخسر 80% من ثروته في عام.. هبطت لنحو 4 مليارات دولار

2022/05/17 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أصبح الملياردير السنغافوري، فورست لي، مؤسس شركة التكنولوجيا Sea أحد أكبر الخاسرين من تراجع سوق الأسهم بعد فقدانه نحو 80% من ثروته.

و هبطت ثروة الملياردير السنغافوري إلى نحو 4 مليارات دولار بعد أن كانت تقدر بنحو 12.4 مليار دولار عام 2021 وفقًا لتقديرات فوربس.

وأدت سلسلة من الأحداث المؤسفة لمؤسس شركة Sea السنغافورية إلى إغلاق عمليات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الهند وأدت الأرباح المخيبة للآمال إلى إضعاف إيرادات الشركة بأكثر من 80% من الذروة في أكتوبر/تشرين الأول.

يستعد التجار للمزيد من الأخبار السيئة، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة التي من المقرر أن تعلن عن أرباح الربع الأول في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، خسارة قياسية تزيد على 740 مليون دولار، وفقًا لبلومبيرغ.

واتسعت خسارة Sea الصافية بالفعل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حيث سارعت الشركة في التوسع، ويُظهر الانهيار تبعات تكوين الثروة السريع من المراحل الأولى لجائحة كوفيد-19 عندما استفادت كبرى شركات التكنولوجيا من زيادة الطلب على خدماتها مثل التجارة الإلكترونية والألعاب.

وقال العضو المنتدب في Blue Lotus Capital، شون يانغ، وهي شركة مستقلة لأبحاث الأسهم في هونغ كونغ، إنه تم تخفيض سعر السهم إلى 105 دولارات من 180 دولارًا في 10 مايو/ أيار، وتوقع أن تشهد Sea تحديات متزايدة في عام 2022".

ويشير يانغ إلى أن مبيعات Sea من التجارة الإلكترونية هي مصدر إيراداتها الرئيسي وتعتبر أقل من توجيهها السنوي البالغ 8.9 مليار دولار إلى 9.1 مليار دولار، حيث تواجه منافسة مكثفة من المنافسين بما في ذلك مجموعة علي بابا القابضة.

وبعيدًا عن الملياردير لي، فإن العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الذين رأوا ثرواتهم تزداد على خلفية النمو الناجم عن الوباء قد تضرروا بشدة من عمليات البيع في السوق.

وتقدر ثروة الرئيس التنفيذي لشركة Zoom، الملياردير إريك يوان، بنحو 4.8 مليار دولار، بينما انخفضت ثروة مؤسس أمازون، الملياردير جيف بيزوس وهو ثالث أغنى شخص في العالم، لتصل إلى 136.6 مليار دولار.

دفع انهيار تقييم شركة Sea لي إلى التواصل مع موظفيه في مارس/آذار، وفي مذكرة، قال لهم ألا يخافوا وإنه في حين أن الانخفاض مؤلم، "هذا ألم قصير المدى علينا أن نتحمله لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتنا على المدى الطويل".

ولا يزال المحللون متفائلين بشكل عام بشأن مستقبل Sea على الرغم من انخفاض السهم إلى أدنى مستوى خلال عامين في وقت سابق من هذا الشهر.



ومن بين 38 محللاً تتبعهم وكالة بلومبيرغ، يوصي 34 محللاً بشراء الأسهم.

خسر أحد مؤسسي الشركة الآخرين، جانج يي، 4.3 مليار دولار من الثروة هذا العام، بينما لم يعد ديفيد تشين مليارديرًا.

قال المحلل من BI، ناثان نايدو إنه: "في البيئة الاقتصادية الحالية، فإن مستوى القلق بشأن تأثيرات الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع التضخم وتأثير الأزمة الأوكرانية، ليس جيدًا للأصول الخطرة مثل أسهم التكنولوجيا".

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