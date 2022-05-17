2022/05/17 | 19:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على إثنين من تجار المخدرات بحوزتهما (10) كغم من الكرستال غربي نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/17 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إثنين من تجار المخدرات بحوزتهما (10) كغم من الكرستال غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إثنين من تجار المخدرات بحوزتهما (10) كغم من الكرستال غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).