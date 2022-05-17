منها يخص مركبات الاجرة.. الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات جديدة

2022/05/17 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الثامنة عشرة لمجلس الوزراء.

وجرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في

البلاد، ومناقشة عدد من الملفات

الاقتصادية والخدمية المختلفة،

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