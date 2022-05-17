القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغم من الكرستال غربي نينوى

2022/05/17 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم

الثلاثاء، عن القاء القبض على إثنين من

تجار المخدرات وبحوزتهما (10) كغم من

الكرستال غربي محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن مفارز جهاز الأمن ال

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