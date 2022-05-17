الحكومة العراقية: العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية

2022/05/17 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار على

استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق

الدستورية والقانونية، فيما أشار إلى

أن الحكومة بحاجة لموازنة لدعم البطاقة

التموينية والسلة

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