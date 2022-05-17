2022/05/17 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ناقل وتاجر للمخدرات بحوزتهما (خمسة ونصف كغم) من مادة الكريستال خلال عملية تعقب في ثلاث محافظات =================== في إطار الجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدرات في البلاد، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن فريق عمل مشترك من مفارز […]

ظهرت المقالة خلال عملية تعقب في 3 محافظات..



القبض على ناقل وتاجر للمخدرات بحوزتهما (خمسة ونصف كغم) من مادة الكريستال أولاً على ايرث نيوز.

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