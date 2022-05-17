2022/05/17 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1dvtAsS3aTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نانسي عجرم تسير متنكرة في بيروت احتفالا بعيد ميلادها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نانسي عجرم تسير متنكرة في بيروت احتفالا بعيد ميلادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).