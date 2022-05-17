القبض على 2 من تجار المخدرات غرب نينوى

2022/05/17 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما (10) كغم من مادة الكريستال غرب محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت خلال عملية نوعية من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغم من مادة الكريستال".وأضافت، أن "عملية القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، ونصب كمين محكم لهما"، مشيرة الى أنه "تم تدوين أقوالهما أصولياً وأحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة 28/ مخدرات".وأوضح البيان، أنه "سيتم تسليم المضبوطات بقرار قضائي الى دوائر الصحة لغرض إتلافها".

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