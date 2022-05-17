عالقون عادوا و

2022/05/17 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت حركة المرور في المعبرين الحدوديين البريين بين المغرب وإسبانيا وتيرتها، الثلاثاء، على مستوى جيبي سبتة ومليلة الاسبانيين، في شمال المملكة بعد إغلاق استمر عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّ بها البلدان.

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