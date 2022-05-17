اتهامات بالاستيلاء على أراضي المسيحيين في دهوك

2022/05/17 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى اتهم رجل الدين المسيحي خوري قيران، الثلاثاء، جهات متنفذة في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستيلاء على أراضي المسيحيين في محافظة دهوك.وقال قيران في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “هناك تجاوز واعتداءات تقوم بها شخصيات متنفذة وبدعم من الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق وقرى المسيحيين”.وأضاف أن “قرى المسيحيين والآشوريين في دهوك تتعرض وبشكل […]

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