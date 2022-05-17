2022/05/17 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية وفاة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي.

حيث أشار بيان الموقف الوبائي الذي نشرته وزارة الصحة الى تسجيل مئة وتسع واربعين إصابة جديدة بالفيروس في عموم العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ، مقابل تماثل مئة واثنين وثلاثين مصابا للشفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق لليوم الخامس على التوالي .. لا وفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق لليوم الخامس على التوالي .. لا وفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).