2022/05/17 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/يمكن أن تكون نوبة الربو مخيفة جدا، حيث يكافح الشخص للتنفس ويشعر بألم وضيق في الصدر مع السعال والصفير، فكيف تتخطى هذا الوقت المزعج؟.أحيانا، تتسبب نوبة الربو المزمنة في التهاب الشعب الهوائية في الرئتين مما يجعل من الصعب تحريك الهواء للداخل والخارج، ويشير إلى خطر فقدان الحياة.الربو مرض مزمن يصيب الأطفال والبالغين، […]

ظهرت المقالة الربو يصيب 262 مليونا خلال عام..



4 نصائح لتجنب النوبات المزعجة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربو يصيب 262 مليونا خلال عام.. 4 نصائح لتجنب النوبات المزعجة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربو يصيب 262 مليونا خلال عام.. 4 نصائح لتجنب النوبات المزعجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).