من 17 مليوناً لدنانير معدودة!.. احتيال من نوع خاص على

2022/05/17 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أقدمت امرأة، اليوم الاثنين، على تقديم شكوى باحتيال احد الموظفين عليها واخذ 17 مليون دينار منها واعطائها رهان احجار من مادة "السيراميك"، مدعيا احجار كريمة من "الزمرد.

واظهر تصوير مسجل للمرأة وهي تقدم الشكوى تلقته (بغداد اليوم)، للقوات الأمنية لاستحصال حقوقها التي احتال عليها صاحب احجار السيراميك.

تفاصيل اكثر في سياق الفيديو التالي:

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