الإطاحة بناقل وتاجر مخدرات بحوزتهما كريستال بعملية تعقب بثلاث محافظات

2022/05/17 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على ناقل وتاجر للمخدرات بحوزتهما (خمسة ونصف كغم) من مادة الكريستال خلال عملية تعقب في ثلاث محافظات.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)انه "في إطار الجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدرات في البلاد، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن فريق عمل مشترك من مفارز الوكالة العاملة ضمن محافظتي النجف وميسان، من إلقاء القبض على أحد ناقلي المخدرات، بعد متابعته من محافظة ميسان مروراً بمحافظة النجف، ونصب كمين محكم له والقبض عليه في محافظة الديوانية وبالجرم المشهود وبحوزته (خمسة ونصف كغم) من مادة الكريستال المخدرة، كانت مخبأة داخل غطاء محرك سيارته ومبلغ مالي وجهازي وموبايل".

وأضافت "ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف المتهم على عمله بصفة ناقل للمواد المخدرة لأكثر من عام واستطاع نقل ما يقارب (100) كغم من مادة الكريستال المخدرة بين محافظات البلاد ، وبدلالة المتهم الناقل تم القبض على تاجر للمخدرات في محافظة النجف".

وتابعت "وجاءت عملية القاء القبض بعد محاصرته لاكثر من ساعة داخل منزله بعد تصديه للقوة المنفذة بالاطلاق المباشر ويعتبر من اخطر تجار المخدرات في المحافظة ، وقد تم ضبط السلاح نوع مسدس الذي استخدمه في مواجهة القوة المنفذة للواجب"، مبينة انه "تم تدوين أقوالهما ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".

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