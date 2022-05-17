"أمر محزن".. كيف جاء رد فعل الروس على قرار ماكدونالدز بتصفية أعمالها؟

2022/05/17 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلسلة مطاعم البرجر الشهيرة "ماكدونالدز"، التي كانت تعتبر خطوة للانفتاح على الغرب عندما أطلقت أول مطعم لها في موسكو عام 1990، أنها ستبيع جميع مطاعمها في روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، في خطوة لتصفية أعمالها تماما، بعد قرار الشركة في مارس/آذار الماضي بإغلاق منافذها مؤقتا في روسيا.

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