فوضى بالوضع الامني, الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والحرب في أوكرانيا - يعقوب بن افرات

2022/05/17 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات فوضى بالوضع الامني, الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والحرب في أوكرانيا – تقرير سياسي 15.5.22فوضى بالوضع الامني في إسرائيل:ان الاعتداءات المتكررة على مخيم جنين، ومقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، والهجوم المشين على جنازتها في القدس ، تشير جميعها إلى فلتان امني في إسرائيل.



من خلال الاستماع إلى المنشورات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، علمنا أن إسرائيل تزعم أنه في أعقاب موجة الهجمات ال ......





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