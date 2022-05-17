2022/05/17 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنيةبيانالنهج الديمقراطي يدعم النضالات العمالية والشعبية وجميع المبادرات النضالية الوحدوية في مواجهة سياسة القمع والتفقير والتطبيعاجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بمقر الحزب بالدار البيضاء بتاريخ 15 ماي 2022 ֚-;- وهو اليوم الذي يصادف الذكرى 74 لانطلاق نكبة فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني على يد العصابات الاجرامية الصهيونية وفرض دولة الاحتلال الصهيوني من طرف القوى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الديمقراطي يدعم النضالات العمالية والشعبية وجميع المبادرات النضالية الوحدوية في مواجهة سياسة القمع والتفقير والتطبيع - النهج الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الديمقراطي يدعم النضالات العمالية والشعبية وجميع المبادرات النضالية الوحدوية في مواجهة سياسة القمع والتفقير والتطبيع - النهج الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).