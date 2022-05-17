أول تعليق سعودي على نتائج انتخابات لبنان: تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة

2022/05/17 | 20:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الثلاثاء، أهمية تغليب منطق الدولة على ما وصفها بـ"عبثية فوائض الدويلة"، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات اللبنانية التي أظهرت خسارة جماعة "حزب الله" للأغلبية.

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