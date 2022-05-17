2022/05/17 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الله وحلفائه خسروا الأغلبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان النتائج النهائية للانتخابات اللبنانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان النتائج النهائية للانتخابات اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).