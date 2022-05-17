نائب: لم نتلقَ بشكل رسمي أي قبول أو رفض لمبادرة المستقلين

2022/05/17 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاأكد عضو مجلس النواب النائب عامر الفايز، اليوم الثلاثاء، قرب تشكيل وفد للتواصل مع الكتل السياسية لبيان موقفها من مبادرة المستقلين.وقال الفايز، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مبادرة المستقلين رُحب بها من قبل بعض الكتل السياسية، لكن حتى الآن لم نستلم بشكل رسمي أي قبول أو رفض لها".وأضاف، أن "النواب المستقلين سيشكلون لجنة للتحرك على جميع الكتل السياسية لمعرفة آرائهم"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي رحب في بيانه بمبادرة المستقلين ولكن لم يأتي شيء رسمي من قبلهم".ولفت إلى أن "هناك اتصالات غير مباشرة مع أغلب الكتل السياسية وسوف يتم تشكيل وفد رسمي من قبل المستقلين للتواصل مع جميع الكتل بما فيها الكتلة الصدرية لمعرفة موقفهم".وتضمنت مبادرة النواب المستقلين المعلنة اليوم، "التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، ودعت الكتل الأخرى إلى التكتل مع المستقلين لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً".وطالبت بأن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة وأن تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي.

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