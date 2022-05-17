بايدن يندد بـ

2022/05/17 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالهجوم العنصري المسلح الذي أوقع عشرة قتلى من الأميوركيين السود في مدينة بافالو الأميركية، ووصفه بـ "الإرهاب المحلي".

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