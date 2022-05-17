الحشد الشعبي يبطل مفعول اجسام مفخخة شرقي الفلوجة

2022/05/17 | 20:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار ،الثلاثاء ، بابطال مفعول اجسم مفخخة شديدة الانفجار في مناطق شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوة من الحشد الشعبي شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها بطال مفعول اجسام […]

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