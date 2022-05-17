شاخوان عبدالله والغانمي يؤكدان على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للنازحين

2022/05/17 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، مع ووزير الهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، السبل الكفيلة لتثبيت دعائم الأمن والإستقرار في عموم البلاد، فيما اكدا مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للنازحين.وذكر بيان لمكتب عبدالله وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الاخير زار مقر وزارة الهجرة والمهجرين وكان في إستقباله وزير […]

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