2022/05/17 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت اللجنة المكلفة من قبل مقتدى الصدر، بحل مشكلة شط آل إبراهيم في محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للجنة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حضر الاجتماع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أحمد المطيري، ورئيس الكتلة الصدرية، حسن العذار، والأمين العام […]

ظهرت المقالة اللجنة المكلفة بحل مشكلة شط آل إبراهيم في ذي قار تعقد اجتماعًا مهمًا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المكلفة بحل مشكلة شط آل إبراهيم في ذي قار تعقد اجتماعًا مهمًا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المكلفة بحل مشكلة شط آل إبراهيم في ذي قار تعقد اجتماعًا مهمًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).