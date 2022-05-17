الولايات المتحدة -ديمقراطية- عنيفة - الطاهر المعز

2022/05/17 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز العُنف الدّاخلي:هاجم شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما متجَرًا بحي "بافالو" بنيويورك، الذي يقطنه الكثير من السُّود، مستخدمًا سلاحا ناريا، وقتل عشرة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين، يوم السّبت 14 أيار/مايو 2022، ووصفت السّلطات هذه المجزرة بالجريمة العُنْصُرِية، بعد اعتقال المُعتَدِي الذي كان يرتدي ملابس عسكرية وسُتْرَة واقية وثبَّتَ جهاز كاميرا على خُوذته، وهو يؤمن بتفوق الأوروبيين البيض على بقية البَشَر، ......





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