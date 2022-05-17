2022/05/17 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اللجنة المكلفة بحل مشكلة شط آل إبراهيم بذي قار تعقد اجتماعاً تنفيذاً لتوجيهات السيد الصدر » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:51

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