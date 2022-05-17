تفجير 'رمانة يدوية قديمة' شمالي بغداد

2022/05/17 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتفجير "رمانة يدوية قديمة" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رمانة يدوية قديمة تم تفجيرها موقعيا من قبل خبير المتفجرات في منطقة البنوك".

وأضاف المصدر أن "التفجير لم يتسبب باصابات".

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