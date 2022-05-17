2022/05/17 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، ان منصة واتساب تختبر ميزة جديدة تخص مستخدمي المجموعات.

وقال المركز في بيان مقتصب تلقته (بغداد اليوم)، ان "الميزة الجديدة تُمكن المستخدم من مغادرة المجموعة بصورة سرية".

وأضاف: "حيث سيعلم بذلك المشرف فقط دون بقية اعضاء المجموعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منصة واتساب تختبر ميزة جديدة تخص مغادرة المجموعة بصورة سرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منصة واتساب تختبر ميزة جديدة تخص مغادرة المجموعة بصورة سرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).