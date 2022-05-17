"هذه الكتلة الأكبر".. الديمقراطي الكردستاني يخرج عن صمته بما يخص المعارضة: الصدر غاضب

2022/05/17 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، الثلاثاء، على احتمالية ذهاب حزبه للمعارضة بعد خطاب زعيم التيار الصدري الأخير مقتدى الصدر.

وقال شعبان في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الوضع مايزال مبكرا والحوارات مازال مستمرا بالرغم من غضب زعيم التيار الصدري من عناد الطرف الآخر الذي عطل جلسات البرلمان".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يرى أن التيار الصدري شريك مهم في العملية السياسية وتحالفنا معه ستراتيجي، ونأمل إيجاد الحلول لأزمة الإنسداد السياسي وتشكيل حكومة قوية يكون الصدر الطرف الأساسي فيه باعتباره الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات الأخير".

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