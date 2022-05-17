2022/05/17 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي أظهرت خسارة جماعة حزب الله للأغلبية، إلى الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بعد دخول فتحي باشاغا، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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