300 ألف طن قمح من

2022/05/17 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أربعة تجار إنه لم يتم شحن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني اشترتهم مصر، وكان من المقرر تسليمهم في فبراير ومارس، بحسب وكالة رويترز.

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