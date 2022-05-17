بالصور:أنصار الصدر يحتشدون في منطقتين ببغداد دعما لقرارته الاخيرة

2022/05/17 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من أتباع زعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر،في الشوارع بمنطقتين في

العاصمة بغداد لإظهار تأييدهم لخطواته

وقراراته.

وبحسب مصادر مطلعة فإن المئات من انصار

الصدر في مدينة الصدر شرقي بغداد، نزلوا

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