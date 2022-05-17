مجلس الوزراء يوافق للتنازل عن الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق

2022/05/17 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

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وزير الهجرة والمهجرين وكالة، السيد

عثمان الغانمي، موافقة مجلس الوزراء،

اليوم الثلاثاء، للتنازل عن الديون

المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من

المهجرين العائدين إلى الع

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