هل دُقّت نغمات أجراس الحرب العالمية؟

2022/05/17 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة!

لايوجد أمل في الافق على نهايتها لإسباب

كلها تخدم روسيا! أمريكا وأوربا يدعمون

ماأسميه اللاصمود الاوكراني بكل شي

بالاسلحة ولا اعرف طريق وصولها..



بل اعر

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