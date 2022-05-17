2022/05/17 | 21:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين واثنين من مروجي المخدرات في الانبار ========== بعمليتين نوعيتين منفصلتين وجهد استخباري كبير ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لوائيي المشاة ٣٩ و٤٠ قيادة القوات البرية، اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين اثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة بعد نصب كمين […]

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