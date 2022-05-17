 النصر يبين اسباب سيطرة الكرد على نفط كركوك … نحتاج الى رجل دولة

2022/05/17 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … بينت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، اليوم الثلاثاء، اسباب سيطرة قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان على بعض آبار النفط شمالي محافظة كركوك، مشيرة الى ان العراق بحاجة الى رجل دولة.وقالت المظفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” الحكومة الاتحادية مطالبة باخذ دورها من خلال فرض سيطرتها على الابار النفطية […]

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