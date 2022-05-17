شرطة الطاقة تلقي القبض على 6 متهمين وضبط عجلاتهم في محافظة نينوى

2022/05/17 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية شرطة الطاقة: إلقاء القبض على ست متهمين وضبط عجلاتهم في محافظة نينوى.حسب توجيهات السيد المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، القت المفارز التابعة إلى قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال، سيطرة شرطة النفط “مستودع حمام العليل” على ست متهمين وضبط عجلاتهم “صهريج” محملين بمنتوج نفطي وذلك لوجود […]

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