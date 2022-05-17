من بغداد الى القاهرة.. هكذا يعاني الفقراء صحياً

2022/05/17 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصبر غير القادرين على آلامهم وأمراضهم علها تشفى من تلقاء نفسها أو يجربون طرق بديلة للعلاج.

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