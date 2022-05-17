2022/05/17 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحذر مركز الإعلام الرقمي DMC، من تسريب محادثات تطبيقات "التراسل الفوري" في مواقع التواصل .وذكر المركز في بيانٍ تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تشكل اليوم عنصر العلانية من ناحية توسع انتشارها ووصول المعلومات والأخبار فيها للجمهور كافة، مما يشكل ذلك ضرر للشخص الآخر".وأوضح الباحث القانوني في مركز الاعلام الرقمي حسين المولى، بحسب البيان، إن "قانون العقوبات العراقي أرفد عقوبات محددة لكل شخص ينتهك حرمة الحياة الخاصة وما يتعلق بها من أسرار، مثل إفشاء الرسائل باشكالها المختلفة أو المكالمات الهاتفية إذا تسببت بالحاق الضرر بالآخرين حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة."وأضاف، إن "نص المادة ٤٣٨ من قانون العقوبات في حال تكييفها للمراسلات الرقمية تكون العقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين"، مشددا على أن "متداولي مثل هذه الرسائل ومتناقليها بأي من طرق العلانية وفق القانون العراقي قد يعرضون أنفسهم للعقوبة أيضاً، خاصة إذا كان من شان ذلك الحاق ضرر بأحد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي يحذر من تسريب محادثات تطبيقات "التراسل الفوري") نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي يحذر من تسريب محادثات تطبيقات "التراسل الفوري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).