علاوي يقترح مشروعًا متكاملًا لمعالجة تردي الخدمات ويضع حدًا للفوضى السياسية

2022/05/17 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق وحذرنا قبل الانتخابات من تداعيات استمرار سوء الاوضاع في البلد، وتواصل معاناة الشعب في كافة المجالات لذا اقترحنا مشروعًا متكاملًا ضمن سياق قانوني، يأخذ بنظر الإعتبار مصالح جموع الشعب ويعالج تردي الخدمات وقلة الموارد المالية لذوي الدخل اليومي، ويضع حدًا للفوضى السياسية وانعكاساتها على عمل الحكومة ومؤسسات الدولة أولا- يجب أن يعتمد الأمن الغذائي […]

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